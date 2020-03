Real Madrid : un chat noir merengue plombe Zidane

Il y a un an, le Real Madrid annonçait le transfert du défenseur du FC Porto Eder Militao moyennant 50 M€. Un gros coup car, à l’époque, le Brésilien de grosses prestations avec les Dragons. Seulement, depuis que le joueur de 22 ans a posé le pied à Madrid, plus rien ne va pour lui !

Il y a d’abord eu ce fameux malaise lors de sa présentation, qui a laissé sceptique les observateurs. Ensuite, il y a eu ses prestations, catastrophiques pour la plupart. D’ailleurs, après la défaite sur la pelouse du Betis (1-2) dimanche, les statisticiens n’ont pas manqué de relever que sur les six défaites « merengue » cette saison, quatre l’ont été avec Militao titulaire (notamment le 0-3 à Paris).

4- Real Madrid have suffered six defeats in 39 games this season in all competitions (W22 D11), four of them with Eder Militão in the starting XI: vs PSG (Champions League), vs Mallorca (LaLiga), vs Real Sociedad (Copa) y vs Real Betis(LaLiga). Hex pic.twitter.com/kQCQqoE5AV

— OptaJose (@OptaJose) March 9, 2020