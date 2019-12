Real Madrid : un plan anti OL et PSG va être activé pour Benzema

true

Le Real Madrid envisage de prolonger Karim Benzema (32 ans), très performant actuellement. But de la manœuvre : écarter l’OL et le PSG.

As en fait sa Une, ce lundi : le Real Madrid réfléchit à une prolongation de Karim Benzema. A 32 ans, l’attaquant vient d’inscrire 46 buts en un an et demi. Il tient la grande forme alors qu’il n’est lié au club merengue que jusqu’en juin 2021.

Il pourrait prolonger de deux ans

Florentino Pérez serait prêt à proposer une prolongation de deux ans au Français, qui pourrait donc se lier au Real jusqu’à ses 35 ans. Une extension de son contrat permettrait aux Merengue de se protéger un peu mieux en cas d’éventuelles attaques du PSG et de l’OL, qui pensent tous les deux à Benzema, ce que n’a pas caché Juninho récemment. Une volonté partagée par Jean-Michel Aulas, fan du joueur, qu’apprécie également beaucoup Leonardo, à Paris.