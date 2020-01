Real Madrid : un taulier de Zidane a reconquis le Bernabeu

false

Le FC Barcelone battu à Valence (0-2), le Real Madrid n’a pas laissé passer l’occasion de prendre les commandes de la Liga hier soir en s’imposant à Valladolid sur le plus petit des scores. Une tête de Nacho a suffi aux Merengue. Et sur ce but, Toni Kroos a délivré sa 5e passe décisive de la saison. Il en avait fait 6 la saison passée.

59 passes décisives depuis que Kroos est au Real

Il y a un an, avant le retour de Zinédine Zidane, Kroos faisait pourtant partie, au même titre que Gareth Bale, des joueurs dont le stade Santiago Bernabeu réclamait le départ. Mais Zidane l’a remis en scelle et l’Allemand retrouve son meilleur niveau. Depuis 2014, Kroos totalise 59 passes décisives pour le Real. Son meilleur total (16) remonte à la saison 2016-17.