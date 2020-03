Real Madrid : une figure du club en soins intensifs à cause du coronavirus ?

true

Lorenzo Sanz (76 ans), ancien président du Real Madrid (1995-2000) serait actuellement hospitalisé en soins intensifs à cause du coronavirus.

Il faut se féliciter chaque jour un peu plus des mesures de restrictions prises par les différents gouvernement pour lutter efficacement contre le coronavirus. En Espagne, le pays est fortement touché par la pandémie et retient actuellement son souffle pour un cas connu au Real Madrid : Lorenzo Sanz. Selon les médias espagnols, qui reprennent l’information d’Ideal, celui qui fut président de la Casa Blanca entre 1995 et 2000 est hospitalisé dans une unité de soins intensifs de la Fondation Jiménez Díaz, à Madrid.

Âgé de 76 ans, l’intéressé était atteint du coronavirus à 99%, avant de recevoir les résultats complets des examens. Avec un « pronostic grave » selon les médecins, il a de la fièvre depuis plusieurs jours et souffre de problèmes respiratoires. En revanche, il n’a pas été intubé. Sanz est une vraie figure du Real Madrid puisque le club a remporté deux Ligues des champions sous son mandat.

Sanz a un gros palmarès à la présidence du Real Madrid

En 1998 d’abord, face à la Juventus à Amsterdam (1-0), pour le 7e sacre merengue en C1, puis en 2000, contre le FC Valence au Stade de France (3-0). Sanz président, le Real Madrid a aussi remporté la Liga et la Supercoupe d’Espagne en 1997, ainsi que la Coupe intercontinentale en 1998. Battu aux élections, ce Merengue de cœur avait cédé sa place à Florentino Pérez, qui en est à son deuxième passage (2000-2006 et depuis 2009).