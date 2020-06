Real Madrid : une légende merengue sort Cristiano Ronaldo de son Top 5

true

Pour Ronaldo, Cristiano Ronaldo ne figure plus aujourd’hui parmi les cinq meilleurs joueurs du monde… A l’inverse de Lionel Messi.

Pour certains observateurs, Cristiano Ronaldo (Juventus de Turin, 35 ans) est en déclin depuis son départ du Real Madrid et ce n’est pas son début d’année 2020 en boulet de canon qui changera la donne. En tout cas pas aux yeux de l’autre Ronaldo, le Brésilien, aujourd’hui président du Real Valladolid.

Dans un entretien à « AS », le « Fenomeno », illustre joueur de l’Inter, du FC Barcelone ou encore du Real Madrid, a évoqué son Top 5 du moment dans le football mondial… Et CR7 y a cédé sa place. «Messi, il est bien sûr le numéro 1. Il faudra attendre 20 ou 30 ans pour revoir un talent similaire au sien. J’aime aussi Salah, Hazard, Neymar, que j’adore regarder jouer, et bien sûr Mbappé», a fait savoir R9.

Reste à savoir s’il s’agit d’un simple oubli ou si, comme on peut le penser, Ronaldo prêche pour son ami et confrère Florentino Perez, lequel a eu des relations compliquées avec CR7 sur la fin de l’aventure du Portugais à Madrid.