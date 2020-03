Real Madrid : Zidane a fait passer un message fort aux supporters

true

En ce dimanche de Clasico, la presse espagnole spécule énormément sur l’avenir de Zinédine Zidane en cas de défaite ce soir face au FC Barcelone. Son Real Madrid se retrouverait alors à cinq points des Blaugranas en Liga, et sachant que l’élimination se profile en Champions League (1-2 face à City) alors que celle en Coupe du Roi est déjà consommée, la menace d’un licenciement serait grande.

Interrogé sur la question en conférence de presse hier, le Français a préféré botter en touche, assurant que ce n’était pas de son ressort et que lui se concentrait sur sa mission. Pour cela, il a demandé à ses joueurs du cœur et de l’unité. Mais il a également demandé le soutien total et bruyant des supporters.

Amoureux des Merengues, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Real Madrid, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club. #RealMadrid #Merengue / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/8NKnNV5uaW — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

« Nous avons besoin de notre public, de la 1ère minute à la 90e », peut-on lire en sous-titre de la Une du quotidien AS du jour. Avec ce titre : « Zidane en appelle au Bernabeu ». Effectivement, il faudra au moins ça pour réveiller une équipe du Real apathique en ce moment !