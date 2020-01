Real Madrid : Zidane a gagné un soldat plus fiable que Pogba

true

En revenant au Real Madrid, Zinédine Zidane avait clairement affiché son envie de remodeler son équipe et notamment son milieu de terrain. Mais malgré plusieurs arrivées, l’entrejeu n’a pas été concerné au grand dam du technicien français qui avait une priorité claire : Paul Pogba. C’est finalement en interne que Zidane est donc allé chercher sa recrue avec celui qui fait office de révélation de la saison : Federico Valverde.

En plus de performances remarquables à répétition, le jeune milieu madrilène a démontré une intelligence et un sens du sacrifice hors normes. Hier soir, à l’occasion de la finale de la Supercoupe d’Espagne, Valverde s’est sacrifié en taclant volontairement Morata qui filait seul au but dans les dernières minutes de la prolongation, le score étant alors de 1-1. Un geste décisif puisque le Real Madrid l’a emporté par la suite aux tirs au but. Zinédine Zidane n’a donc pas manqué de saluer le geste de son fidèle soldat. « Il a fait ce qu’il fallait faire. C’est une faute grossière mais il a bien fait. Il s’est excusé auprès d’Alvaro et c’est le plus important au final », a déclaré le coach français après la rencontre.

Amoureux des Merengues, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Real Madrid, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club. #RealMadrid #Merengue / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/8NKnNV5uaW — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Quant à Valverde, il assume totalement un geste qui a permis à son équipe de rester dans la partie. « J’ai présenté mes excuses à Morata. Ce n’est pas bien ce que j’ai fait, mais je ne pouvais faire que ça. Je suis heureux pour le titre, mais il me reste cette épine. Mes coéquipiers et le staff technique m’ont soutenu. Simeone aussi et ça l’honore ». En effet, même le technicien de l’Atlético, qui sait à quel point la vertu de sacrifice est capitale, a rendu hommage au geste de Valverde après la rencontre. Quasiment l’hommage ultime…