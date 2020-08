Real Madrid : Zidane annonce que Bale n’a pas voulu affronter City !

true

Même si Gareth Bale n’est pas en odeur de sainteté avec Zinédine Zidane au Real Madrid, le voir absent contre Manchester City restait une surprise.

Alors que le Real Madrid affronte Manchester City ce vendredi soir avec l’espoir de renverser la vapeur en terre anglaise après la défaite de l’aller (1-2), un petit événement est venu prendre le pas sur la pure confrontation entre les deux équipes.

En effet, à l’annonce du groupe du Real Madrid, l’absence de Gareth Bale a été rapidement relevée. Même si l’ailier gallois ne fait pas partie des premiers choix de Zidane, le voir totalement absent du groupe restait une grosse surprise. En conférence de presse, le coach français s’en est expliqué ce jeudi.

Selon lui, c’est Gareth Bale qui a demandé à ne pas être du voyage. Respectueux du choix de son joueur, Zidane a simplement confié que ce choix avait été acté pour des raisons personnelles. « Beaucoup de choses sont dites, nous avons une bonne relation personnelle. Il a préféré ne pas jouer. Le reste, c’est entre lui et moi. (…) Il n’est pas venu pour des raisons personnelles. C’est une conversation entre lui et moi et je ne vais rien révéler », a conclu Zidane.