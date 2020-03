Real Madrid : Zidane émet un doute sur son avenir !

true

L’information doit être prise avec des pincettes mais elle a le don d’agiter l’Espagne Le Daily Mail a ainsi rapporté que Zinédine Zidane s’était déjà mis d’accord avec les dirigeants de la Juventus Turin pour rejoindre le Piémont au cours de l’été !

🔴🎙️ ZIDANE: « ¿Mi FUTURO? Me siento RESPALDADO por el club. Sé como funciona esto. Hoy soy entrenador del MADRID, pero MAÑANA puede CAMBIAR ». pic.twitter.com/5mdfqxsONg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 7, 2020

La publication britannique précise que l’entraîneur du Real Madrid est sous contrat jusqu’en juin 2022 mais que la Juve n’aurait pas besoin de payer la moindre indemnité au club espagnol. À Turin l’attendrait par ailleurs un salaire annuel d’environ 8 millions d’euros, beaucoup moins que les émoluments actuels de Zidane au Real Madrid (de l’ordre de 16,8 M€).

Zidane sait qu’il est sur un siège éjectable

Si le champion du monde 98 devait signer à la Juve, où il a évolué en tant que joueur entre 1996 et 2001, ZZ retrouverait Cristiano Ronaldo. À la veille du choc contre le Betis, à Séville (21h), le coach du Real Madrid a été interrogé sur cette rumeur en conférence de presse. « Personne ne m’a contacté pour changer de club. On dit toujours beaucoup de choses sur moi, a-t-il expliqué aux médias. Je me sens épaulé ici, à Madrid. Mais je sais aussi comment le football fonctionne. Aujourd’hui, je suis l’entraîneur du Real mais demain, cela peut changer. »