Real Madrid : Zidane, mauvais élève du confinement ?

true

D’après SPORT, l’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane n’aurait pas respecté les mesures édictées en période de confinement en Espagne.

Les règles du confinement imposé par la propagation du coronavirus dépendent du pays dans lequel on se trouve. En Espagne, où la pandémie a encore fait plus de morts qu’en France, le gouvernement ne lésine pas sur les mesures du « rester chez soi. »

Très tôt, les clubs de Liga les ont fait respecter en leur sein afin de lutter de manière la plus efficace possible contre la diffusion de la maladie. Le Real Madrid ne badine pas avec le règlement et envisage même de sanctionner prochainement son jeune attaquant Luka Jovic pour être parti en Serbie au chevet de sa compagne enceinte. Le buteur serbe n’est pourtant peut-être pas le seul Merengue à avoir outrepassé les règles du confinement.

¡OJO! ¿Puede VOLVER CRISTIANO al REAL MADRID? ¡No te puedes perder #ChiringuitoEnCasa a las 0:00h en MEGA! pic.twitter.com/h8qwnzW2JL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 31, 2020

SPORT affirme que Zinédine Zidane en personne a décidé de se déplacer dans sa résidence secondaire de la « sierra madrilène » lors du week-end du 14-15 mars, juste avant l’état d’urgence décrété par le gouvernement espagnol. Dans les faits, ZZ avait donc le droit (la mesure est tombée le 14 à midi) mais son acte serait mal passé étant donné qu’il est censé montrer l’exemple de par sa fonction. Depuis, le coach de la Maison Blanche est d’ailleurs confiné à son domicile principal de Madrid, conscient qu’il n’a plus à y bouger.