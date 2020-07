Real Madrid : Zidane s’agace sur l’arbitrage, Sergio Ramos tacle le FC Barcelone

true

La polémique arbitrale qui accompagne la victoire du Real Madrid contre l’Athletic Bilbao n’en finit plus d’enfler. Et cela agacer les Madrilènes.

Ce dimanche, le Real Madrid a obtenu un succès capital sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (1-0). Victoire qui met la pression sur le FC Barcelone, en déplacement à Villarreal à partie de 22h. Un succès néanmoins entaché d’une polémique puisque si les Merengue ont obtenu leur penalty victorieuse sur une faute difficilement contestable commise sur Marcelo, Sergio Ramos n’a pas été sanctionné pour une faute comparable peu de temps après.

Conséquence, la presse espagnole et notamment pro-FC Barcelone s’est rapidement emballée sur un potentiel favoritisme arbitral en faveur du Real Madrid. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir. Sergio Ramos, qui ne s’est pas privé de glisser un tacle au club rival. « La Liga, on ne va pas la gagner grâce à l’arbitrage, et aucune équipe ne va la perdre à cause de l’arbitrage. Celui qui a fait des erreurs doit faire de l’auto-critique, regarder ses joueurs et son effectif. Les arbitres sont là pour aider, parfois ils prennent les bonnes décisions, d’autre fois non. Je ne crois pas qu’ils fassent les choses par défaut », a estimé le capitaine madrilène.

Zinédine Zidane, de son côté, s’est montré encore plus virulent, refusant de résumer la victoire des siens sur des décisions favorables. « Je suis fatigué qu’on dise qu’on gagne grâce aux arbitres. Ça ne va pas changer je sais, mais les joueurs méritent du respect. Personne ne va nous éloigner de nos objectifs. C’est facile de parler. Vous êtes là pour parler des polémiques. Mais le foot c’est un jeu que nous réalisons de façon phénoménale. On joue, les joueurs donnent tout. C’est mérité. Si tu me dis que nous sommes premiers à cause des arbitres… », a lâche le coach merengue.