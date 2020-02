Real Madrid : Zidane salué pour avoir réussi à relancer un joueur à la dérive

true

Parmi les grandes satisfaction du Real Madrid cette saison, il y a la renaissance footballistique d’Isco. Depuis plusieurs années, le meneur de jeu était à la dérive, son surpoids lui étant reproché, de même que sa faible implication à l’entraînement, sans parler de son peu d’attrait pour le replacement et la récupération.

Mais cette saison, tout a changé. Isco est brillant et décisif, comme rarement dans sa carrière. Et selon le quotidien AS, c’est le fruit du travail de Zinédine Zidane : « Isco est aujourd’hui plus impliqué, plus solidaire et, comme pour tout dans la vie, les années lui ont enseigné comment mieux décoder le jeu ».

Amoureux des Merengues, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Real Madrid, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club. #RealMadrid #Merengue / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/8NKnNV5uaW — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

« Pour cela, il faudra toujours remercier Zidane qui, là où la grande majorité voyait un problème, a non seulement vu une solution mais aussi la possibilité de recréer un footballeur qu’Isco avait cessé d’être. Plus important que le brillant de la sueur de son front, Isco a récupérer le brillant dans le regard. »