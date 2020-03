Real Madrid : Zinédine Zidane aurait sauvé sa tête grâce au coronavirus !

true

D’après AS, la crise sanitaire mondiale aurait changé les plans du Real Madrid concernant son entraîneur. Fin de saison réussie ou pas, Zinédine Zidane restera aux commandes.

S’il était menacé en cas d’élimination précoce en Ligue des Champions et que ses dirigeants avaient même pesé l’option Mauricio Pochettino, Zinédine Zidane devrait rester au Real Madrid la saison prochaine. Selon « AS », affirmatif à sa Une ce vendredi, la crise du coronavirus a tout changé pour le Français qui sera « quoi qu’il arrive » (et même malgré une saison blanche) à la tête de l’entité merengue.

Dans les colonnes du quotidien, le journaliste Toma Roncero confirme que c’est bien la suspension de la saison pour cause de Covid-19 qui est à l’origine de ce choix de Florentino Perez. Une suspension qui rend hypothétique la fin de saison de tous les clubs, le Real y compris.

Déjà en préparation de la saison prochaine

Durant cette période de grande incertitude, avec la quarantaine imposée au sein de la Maison blanche, Zinédine Zidane et ses équipes se sont déjà mises à oeuvrer en vue de préparer la saison prochaine. Le Marseillais aurait même déjà commencé à trancher sur les profils qu’il ne souhaite plus dans son effectif (James, Odriozola, Brahim, Jovic, Mariano, Bale) et les prêtés qu’il souhaite récupérer (ou non) dès la saison prochaine parmi la longue liste du Real (Lunin, Achraf, Reguilón, Óscar Rodríguez, Odegaard, Ceballos, Kubo, Borja Mayoral…).