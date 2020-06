Real Madrid : Zinédine Zidane règle la question de son futur !

true

En conférence de presse, Zinédine Zidane a évacué la pression d’une éviction du banc du Real Madrid en cas de saison blanche.

En acceptant le poste exposé d’entraîneur du Real Madrid pour la deuxième fois, Zinédine Zidane sait que la question de son avenir reviendra régulièrement. Peut-être même dès cet été s’il ne parvient à remporter aucun trophée. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’ancien numéro 10 a été lancé ce samedi sur le sujet à la veille d’affronter l’Espanyol de Barcelone.

Zidane ne se voit pas entraîner 20 ans

A 48 ans, il ne se voit pas faire de vieux os sur un banc de touche comme Carlo Ancelotti ou Marcelo Lippi, des coachs qu’il a connu par le passé. « J’étais meilleur footballeur qu’entraîneur. Mais il y en avait de meilleurs, bien que je sois content de ce que j’ai fait. Je ne me vois pas entraîner pendant 20 ans, je ne sais pas combien. Je ne planifie rien, ce qui m’encourage c’est de vivre jour après jour. Ensuite, je ferai autre chose. Dans ma tête, j’ai toujours été footballeur, j’ai joué 18 ou 19 ans et quand ils m’ont demandé si j’allais m’entraîner, j’ai dit non. Au final, je le suis, mais ça m’épuise beaucoup ».

« Mon avenir est la chose la moins importante ici »

Sur le banc du meilleur club du Monde à ses yeux, « Zizou » se contente de vivre l’instant présent : « J’ai de la chance de pouvoir être dans ce club et d’entraîner ici, même si je n’aime pas beaucoup le mot « chance » parce que dans la vie il faut y croire et en profiter. Jusqu’à quand ? Je m’en fiche », a-t-il lâché : « Personne ne devrait interpréter ce que je dis. La réalité est que je suis dans la meilleure équipe du monde et je vais bien(…) Ici, quand je perds un match, ils me critiquent, et cela ne change rien (…) Mon avenir est la chose la moins importante ici ».