Real Madrid : Zinédine Zidane très pessimiste avant City et le FC Barcelone

Le Real Madrid a bien mal préparé une semaine qui s’annonce décisive pour lui, avec les réceptions de Manchester City mercredi en Champions League et du FC Barcelone dimanche en Liga. Les Merengue se sont en effet inclinés hier à Levante (0-1), une semaine après avoir déjà gaspillé deux points au Bernabeu contre le Celta Vigo (2-2).

Ce qui a entraîné ce commentaire assez pessimiste de Zinédine Zidane : « On se sent mal, cette défaite est vraiment ennuyeuse. Il ne nous a manqué que le but. On a bien commencé, on a créé des occasions, du danger, mais il nous a manqué le but, ce qui est le plus important. C’est le football… En deux matchs, nous avons perdu cinq points. Nous avons connu de bons moments cette saison, mais les deux derniers matchs sont des résultats très négatifs pour nous ».

Et ce n’est pas tout car le technicien français a aussi commenté la sortie sur blessure d’Eden Hazard, qui ne pourra pas jouer face à City et Barcelone : « La sensation est mauvaise. Ça n’a pas l’air d’aller. Il s’est fait mal là où il s’était blessé. Ça a été un coup, je crois. Là, il a encore mal ». C’était, donc, avant de savoir que le Belge serait absent pour plusieurs semaines.