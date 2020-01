Résultat Coupe du Roi : Unionistas Salamanque 1-3 Real Madrid (terminé)

true

Bien que Zinédine Zidane ait aligné la meilleure équipe possible, le Real Madrid a connu toutes les peines du monde pour se défaite des Unionistas de Salamanque, petit club de Troisième division. Il a finalement fait comme son grand ennemi, le FC Barcelone, malmené par Ibiza, équipe du même échelon que les Unionistas, ne s’imposant que 3-1, avec un troisième but inscrit dans les arrêts de jeu.

Les Merengue pensaient pourtant avoir fait le plus dur après avoir ouvert le score rapidement par Gareth Bale à la 18e minute. Mais en deuxième période, les locaux se sont réveillés et ont égalisé à la 57e par Romero Morillo. Cependant, les Unionistas n’ont rêvé que cinq minutes, Gongora trompant son propre gardien pour redonner l’avantage au Real. Brahim Diaz a inscrit le troisième but des siens à la 92e.

Après ce déplacement compliqué, l’essentiel est assuré puisque le Real sera au rendez-vous des 8es de finale de la Coupe du Roi. Dimanche, il affronte Valladolid au Estadio Zorilla en championnat.