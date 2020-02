Résultat Liga : le Real Madrid a bien réagi à Osasuna (4-1)

false

Le Real Madrid avait une occasion en or de mettre la pression sur le FC Barcelone, et on a pu croire un temps que les Merengue allaient louper le coche. Unai Garcia, sur un corner, a en effet permis aux locaux d’ouvrir le score (14e).

Néanmoins, les hommes de Zidane ont su parfaitement réagir. Isco d’abord a égalisé d’une jolie volée (33e) avant que Sergio Ramos ne soit décisif sur corner (38e). En fin de match, les Madrilènes se sont même détachés grâce à Lucas Vazquez et Jovic.