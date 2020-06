Résultat Liga : Real Madrid 3-0 Valence CF (terminé)

true

Solide à domicile contre Valence, le Real Madrid demeure le dauphin du leader barcelonais, qui ne le devance que de deux points.

Grâce à un but de Karim Benzema, le Real Madrid a battu Valence (2-0) ce soir, en clôture de la 29e journée de Liga, et reste à deux longueurs du FC Barcelone. Si les hommes de Zinédine Zidane ont dominé les débats, leur possession dépassant les 60% en première période, ils se sont toutefois faits quelques frayeurs en première période.

Ainsi, à la 20e minute, c’est Valence qui a cru ouvrir le score par Rodrigo. Mais après examen de l’action par la VAR, l’arbitre a finalement annulé le but pour un hors-jeu de position de Maxi Gomez, qui semble pourtant couvert par Ferland Mendy sur les images… D’ailleurs, le Barcelonais Arturo Vidal n’a pas manqué de commenter cette décision sur les réseaux sociaux en accompagnant la photo du prétendu hors-jeu d’un smiley pleurant de rire…

A l’heure de jeu, le Real a pris l’avantage grâce à une action de ses deux stars : accélération et passe décisive d’Eden Hazard, but de Karim Benzema. Le Belge, hors de forme à son arrivée à Madrid puis blessé, promet une fin de saison de feu. Sur ce qu’il a montré ce soir, c’est bien parti. Le deuxième but madrilène est arrivé à un quart d’heure de la fin par Asensio, pour ce qui a été son premier but depuis un an. Benzema a conclu le festival des siens à la 86e d’un tir puissant. Son 243e chez les Merengue, ce qui lui permet de dépasser la légende Ferenc Puskas à la 5e place des meilleurs canonniers de l’histoire du Real.