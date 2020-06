Résultat Real Madrid : les Merengue assurent contre Eibar (3-1)

true

Pour sa reprise en Liga, le Real Madrid a fait le travail face à Eibar (3-1). Les hommes de Zinédine Zidane réussissent leur retour à la compétition.

Au lendemain de la victoire du FC Barcelone à Majorque (4-0), le Real Madrid avait la pression ce dimanche soir au moment de recevoir Eibar. Objectif des hommes de Zinédine Zidane : recoller à deux points du leader et ne pas tomber dans le piège de ce match de reprise au stade Alfredo Di Stefano de Valdebebas (le terrain habituellement utilisé par la réserve du Real mais qui accueillera tous les matches à huis clos jusqu’à la fin de saison).

Pour la 200e de Zizou sur le banc et dans un contexte assez spécial, les Merengue ont bien répondu en s’imposant 3-1. Un succès scellé en seulement 45 minutes après une réalisation sublime de Toni Kroos (3e) et deux buts signés de Sergio Ramos (30e) et Marcelo (37e).

En deuxième période, le Real Madrid a pu s’adonner à un vaste turn-over en usant des cinq changements autorisés exceptionnellement par la FIFA suite à la crise du Covid-19. La réduction du score de Pedro Bigas (60e) ne change rien. Les coéquipiers de Karim Benzema recollent à deux points du Barça.