Résultat Real Madrid : les Merengue battent Grenade (2-1), à une victoire du titre !

Tombeur de Grenade ce lundi soir (2-1), le Real Madrid n’est plus qu’à une victoire du titre de Liga…

Samedi, en s’imposant sur la pelouse du Real Valladolid (1-0), le FC Barcelone avait remis la pression sur le Real Madrid. Ce lundi soir, en déplacement à Grenade, les hommes de Zinédine Zidane ont repris leurs quatre points d’avance. A deux journées de la fin, cela sent bon le titre de champion.

Portés par leurs Français, les Merengue ont frappé fort d’entrée. Ferland Mendy a d’abord inscrit un but exceptionnel dans un angle fermé (10e) avant que Karim Benzema ne fasse parler sa vista d’une frappe enroulée imparable (15e). Son 19e but de la saison en Espagne, avec seulement trois unités de retard sur Lionel Messi pour le « Pichichi ».

La réduction du score de Darwin Machis (50e) et la grosse pression des locaux pour égaliser n’ont finalement rien changé. Solidaires autour du but d’un Thibaut Courtois héroïque et suppléé par Sergio Ramos sur la fin, la Maison blanche a tenu. Jeudi soir, à l’occasion de la réception à Valdebebas de Villarreal, le Real a une occasion en or de composter son 34e titre de champion. Le deuxième pour Zinédine Zidane entraîneur après 2017.