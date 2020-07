Résultats Liga : le Real Madrid termine par un nul, Grenade arrache l’Europe

false

Le Real Madrid, qui n’a pas pu offrir un festival de buts à Karim Benzema pour devenir meilleur buteur de Liga, a dû se contenter d’un nul face à Leganes (2-2).

Sur la pelouse de Leganes, une équipe du Real Madrid pas vraiment en jambes a assuré l’essentiel, à savoir ne pas terminer la saison en Liga sur une défaite. Ramos (9e) et Asensio (52e) ont marqué pour le Real Madrid. Gil et Assalé ont remis leur formation à hauteur, mais sans parvenir à arracher une victoire synonyme de maintien. Leganes accompagnera donc Majorque et l’Espanyol Barcelone à l’échelon inférieur.

L’autre enjeu de la soirée était la lutte pour l’Europe. Villarreal, la Real Sociedad et surtout Grenade ont assuré leur place en Ligue Europa. Ces derniers ont doublé Getafe et Valence à la faveur d’une large victoire face à l’Athletic Bilbao (4-0). Grenade disputera donc la Ligue Europa la saison prochaine.