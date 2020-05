Stade Rennais – Mercato : le Real Madrid prêt à profiter des malheurs bretons pour Camavinga ?

true

Dans l’hypothèse où l’UEFA annule les tours qualificatifs pour la Ligue des Champions, le Real Madrid pourrait lancer l’assaut pour Eduardo Camavinga (Stade Rennais).

S’il semble plus ou moins acquis que le Stade Rennais ne vendra pas Eduardo Camavinga (17 ans) cet été avec la qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions, les informations révélées hier par le « Times » selon lesquelles l’UEFA pourrait décider de se passer de tours de qualification ont relancé la machine à scoops en Espagne.

Avec des « si », l’Espagne fait des transferts…

Selon « AS », cette information – si elle est vérifiée et prive le Stade Rennais d’une qualification pour la C1 – relance de facto le dossier du milieu de terrain. En effet, selon eux, le Real Madrid serait toujours en « état d’alerte » sur le dossier de l’international Espoir tricolore et prêt à dégainer une offre en cas de décision de l’UEFA en ce sens.

Disposant déjà d’un budget serré (et indécis) pour la saison prochaine, Rennes n’aura pas les mêmes retombées suivant si le club peut concourir pour une première participation à la C1 ou si, pour la troisième année consécutive, il devra passer par les poules de la Ligue Europa… Un nouveau point de l’équation économique qui intéresse grandement le Real Madrid et Zinédine Zidane.