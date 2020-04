Stade Rennais – Mercato : le Real Madrid tout proche de lâcher Camavinga ? 

true

Selon Marca, une qualification du Stade Rennais en Ligue des champions entraînerait de facto la fin des illusions du Real Madrid dans le dossier Eduardo Camavinga.

C’est acté : en France, Edouard Philippe a sifflé la fin de la saison. La Ligue 1 ne repartira pas, pas plus que la Ligue 2. Et si le classement actuel est pris en compte, le Stade Rennais sera l’un des grands bénéficiaires puisqu’il jouera la prochaine Ligue des champions. Et dans cette perspective, Eduardo Camavinga devrait rester en Bretagne au moins une saison de plus. C’est en tout cas ce qu’affirme Marca ce mercredi.

Le quotidien espagnol assure que le Real avait débuté des négociations avec le SRFC pour Camavinga et qu’il était prêt à mettree 60 M€ pour son transfert, mais qu’il avait été onvenu avec les dirigeants bretons que la pépite resterait à Rennes en cas de qualification en C1. Comme on semble en prendre le chemin, le Real va donc sans doute devoir se trouver un autre milieu de terrain…