Résultat Euro 2021 : l'Espagne souffre mais se hisse dans le dernier carré !

Largement supérieure dans le jeu et devant au tableau d'affichage après une erreur de Denis Zakaria (8e), la Roja s'est endormie face à une Nati assez vite privée de son atout offensif Breel Embolo (23e).

Lors du second acte, la Suisse s'est enhardie, égalisant par le biais de Xherdan Shaqiri (68e) avant de se retrouver à dix suite à l'exclusion de Remo Freuler (77e). En mode Fort Alamo sur le but d'un Yann Sommer héroïque, l'équipe helvète a poussé l'Espagne jusqu'en prolongation puis sur la loterie des tirs au but.

Si l'Espagne s'est fait peur avec les ratés de Busquets et Rodri, Unai Simon a maintenu la Roja en vie en sortant les penaltys de Schar et Akanji avant que le raté de Vargas n'envoie l'équipe de Luis Enrique en demi-finale.