Résultat Europa League : Villarreal 1-0 Manchester United (mi-temps)

A Manchester United la possession, à Villarreal le but : les deux finalistes de l'Europa League se sont bien réparties les choses lors de cette première mi-temps. Les Red Devils ont eu le ballon le plus souvent mais ils ne se sont pas procurés de grosse occasion. La plus belle, Edinson Cavani ne l'a pas converti en voulant remettre le ballon suite à une belle ouverte dans la profondeur alors qu'il aurait pu tenter une volée.

Villarreal, lui, n'a pas laissé passer sa plus belle occasion. A la 29e minute, suite à un coup franc de 35 mètres frappé depuis le côté gauche, Gerard Moreno s'est jeté au second poteau pour reprendre le ballon et tromper David De Gea. Le Sous-Marin Jaune n'est plus qu'à 45 minutes de son premier trophée continental, qui serait le quatrième pour le seul Unai Emery, moqué en France lors de son passage au PSG (2016-18)…