Résultat Supercoupe d'Europe : Chelsea s'impose face à Villarreal au bout du suspense !

Reléguée au second plan par l'arrivée médiatique de Lionel Messi au PSG, la Super Coupe d'Europe opposait ce mercredi soir à Belfast (Irlande du Nord) Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions, à Villarreal, tenant de la Ligue Europa. L'affiche a duré 120 minutes pour finalement se conclure par la victoire de Chelsea aux penaltys (1-1, 6-5).

Kepa, le coup gagnant signé Tuchel !

Si Hakim Ziyech avait ouvert la marque (27e) avant de se blesser (43e) pour les hommes de Thomas Tuchel, le « sous-marin jaune », dominateur lors du second acte, a logiquement égalisé par Gérard Moreno (73e) grâce à un relai génial de Boulaye Dia (73e). L'Espagnol a touché deux fois les montants (45e+4 et 53e) d'un Edouard Mendy une nouvelle fois très performant et remplacé pour la séance de tirs au but par Kepa.

Sergio Asenjo a entamé idéalement à la séance en arrêtant le tir au but de Kai Havertz. Mais Kepa Arrizabalaga lui a répondu face à Aïssa Mandi, deuxième tireur de Villarreal. L'Espagnol est même le héros de la séance en sortant le 7e tir d'Albiol.