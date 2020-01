true

Le suspense aura été total ce dimanche en finale de la Supercoupe d’Espagne. Alors que ni le Real Madrid ni l’Atlético Madrid n’ont réussi à se départager ni même à marquer pendant 90 minutes, les prolongations n’ont pas eu plus de réussite.

Place donc à la séance de tirs au but, où les Merengue se sont avérés plus efficaces que les Colchoneros (0-0, 4 tab 1). Saul et Partey ont échoué dans leur tentative.

Et une finale de plus remportée par Zinédine Zidane !