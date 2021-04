Super Ligue : l’Atlético Madrid et les deux Milan se retirent du projet (officiel)

Zapping But! Football Club Coupe de France : le tirage au sort des 32èmes de finale

Le projet commence à prendre un sérieux coup dans l’aile. À l’instar de tous les clubs anglais engagés dans la Super Ligue européenne, l’ Atlético Madrid a rebroussé chemin ce mercredi. Il ne reste donc plus que le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus Turin puisque l’Inter et l'AC Milan viennent aussi d'annoncer leur désistement.