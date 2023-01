Un crack du Mondial en route pour le Real Madrid, Xavi a les nerfs au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

MARCA : « Bellingham sur le chemin »

Selon Marca, l’arrivée de Jude Bellingham (19 ans) est en bonne voie au Real Madrid. Au sein du club, l’optimiste est de mise depuis que le milieu international anglais a refusé de prolonger au Borussia Dortmund et qu’il a repoussé toutes les offres reçues. Son prix devrait tourner autour de 100 M€.

SPORT : « De fous ! »

Sport revient en détails sur la qualification épique du FC Barcelone en 8es de finale de la Coupe du Roi au détriment de l’Intercity (4-3 ap). Un but d’Ansu Fati en prolongations a sauvé les hommes de Xavi de la débâcle face à une équipe de troisième division espagnole.

MUNDO DEPORTIVO : « Ansu l’a réglé »

Malgré la qualification du Barça, Xavi était énervé après la rencontre. « Notre fonds de jeu n’est pas en cause, mais le manque de solidité dans les deux zones de vérité ne me laissent pas tranquille, surtout en attaque, a-t-il réagi en conférence de presse. Notre rythme est bon, notre circulation de balle aussi, nous nous créons des occasions mais nous devons tuer les matches beaucoup plus tôt. Nous nous compliquons la vie tout seuls. »

AS : « Coup de stress »

Si As sourit devant les difficultés du Barça hier en Coupe du Roi devant une D3, le cs Rodrygo est passé au peigne fin du côté du Real Madrid. Le Brésilien a encore sauvé les Merengue à Caceres et peut se targuer du titre de deuxième réalisateur de l’effectif.