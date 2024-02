Un nouveau scandale arbitral au Real Madrid, Lewandowski a perdu l’étincelle au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

MARCA : « Avec Joselu à la tête »

Marca revient sur la victoire du Real Madrid à Getafe grâce à son buteur maison Joselu, auteur d’un doublé (2-0). Mauvaise nouvelle en revanche : Antonio Rüdiger est sorti en raison d’une blessure à la cuisse et a été remplacé par Eduardo Camavinga à la mi-temps.

AS : « De Joselu au leadership »

As revient sur la nouvelle polémique arbitrale qui touche le Real Madrid. « Il a sorti un carton et n’a pas sifflé penalty sur Diaz », a pesté Carlo Ancelotti à propos d’une action sur Brahim Diaz en fin de match. « Il s’est dit des noms d’oiseau dans le vestiaire merengue », a fait savoir le journaliste José Luis Sanchez après la rencontre. De son côté, le FC Barcelone est devenu un hôpital : neuf blessés et trois joueurs douteux avant le choc contre Naples en Ligue des Champions.

Presse catalane

SPORT : « J’ai perdu l’étincelle »

Sport donne la parole à Robert Lewandowski. « En 2023, j’ai connu un moment où je me suis senti plus faible aussi bien au niveau mental que physique, a-t-il révélé. Je suis tombé dans une sorte de courant et j’ai eu besoin de temps pour en sortir pour revenir à la normale. Je peux regarder devant et cela est un indicateur qui montre qu’une bonne période arrive. »

MUNDO DEPORTIVO : « Recrue Vitor Roque »

Vitor Roque est devenu la sensation au FC Barcelone depuis qu’il y a inscrit son premier but cette semaine contre l’Osasuna Pampelune. La recrue brésilienne est attendue pour en enquiller encore bien d’autres à l’avenir.

