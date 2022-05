Un Real Madrid furax relance CR7 après Mbappé, Xavi ne dit pas non à Neymar au FC Barcelone

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

MARCA : « Ce qu’a dit Salah motive, c’est comme sous-estimer l’écusson »

En expliquant qu’il préférait affronter le Real Madrid plutôt que Manchester City en finale de la Ligue des champions samedi à Paris (21h), Mohamed Salah a agacé le vestiaire merengue et plus particulièrement Federico Valverde. « « Ce qu’a dit Salah motive, c’est comme sous-estimer l’écusson, a-t-il affirmé dans Marca. Maintenant, ce n’est pas la peine d’arriver en finale si tu ne gagnes pas. »

SPORT : « Adieu cauchemar »

Sport revient sur la dernière défaite du FC Barcelone hier au Camp Nou contre Villarreal (0-2). Si celle-ci envoie le sous-marin jaune en Ligue Europa Conférence, elle vient clore une saison négative du Barça. « Le futur commence aujourd’hui », positive le journal catalan.

MUNDO DEPORTIVO : « Adieu amertume »

Mundo Deportivo a aussi hâte d’être à la saison prochaine pour oublier celle qui vient de s’achever. Xavi, lui, pense déjà au mercato. « Neymar si Paris ouvre la porte ? On en a pas parlé. Nous, on veut d’abord renforcer nos postes prioritaires et ensuite on verra, a-t-il affirmé en conférence de presse. Il a un contrat au PSG, je vois ça comme difficile... ce sont des joueurs qui ne sont pas les nôtres. Ce qui est sûr, c’est que le président, Mateu et Jordi sont convaincus de pouvoir nous renforcer. Nous avons déjà parlé cette semaine avec les objectifs remplis, nous croyons que nous pouvons le faire, peut-être pas à 100% mais dans un pourcentage élevé pour pouvoir concourir l'année prochaine. »

AS : « Le Real Madrid parlera à Paris »

As estime que la meilleure des réponses que le Real Madrid apportera au PSG après l’échec avec Kylian Mbappé se produira au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions. À partir de la semaine prochaine, Florentino Pérez s’attaquera au mercato. Plusieurs noms sont cités pour faire oublier Mbappé : Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé et même Cristiano Ronaldo !

