Une autre star que Mbappé va signer au Real Madrid, une recrue surprise au FC Barcelone ?

AS : « Davies, seul manque le Bayern »

As confirme que les pourparlers entre Alphonso Davies et le Real Madrid sont en bonne voie puisqu’un accord oral a été scellé entre les deux parties. Seul manque l’aval du Bayern Munich pou finaliser son transfert en Espagne.

MARCA : « Après Mbappé, Davies ! »

Davies devrait bel et bien être la deuxième recrue bouclée par le Real Madrid après la signature de Kylian Mbappé. Le Bayern Munich devrait demander 50 millions d’euros pour laisser filer l’international canadien.

Presse catalane

SPORT : « Leçon de Ricky »

Sport revient sur la signature de la star du basket-ball Ricky Rubio au FC Barcelone. De son côté, Gérone a écrasé le Rayo Vallecano hier soir en Liga (3-0) et a relancé la course au titre. Le Barça, lui, ne considère plus Daniel Alves comme une légende.

MUNDO DEPORTIVO : « Ricky Culé »

Si Rubio fait aussi la Une de Mundo Deportivo, douze ans après son dernier match au Barça, on apprend que le club catalan envisage de recruter un gardien d’expérience ou maintenir sa confiance en Iñaki Pena. Le débat est lancé en interne.

