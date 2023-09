Une sale affaire rattrape le FC Barcelone, un quintuple Ballon d’Or ignoré au Real Madrid ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Presse madrilène

MARCA : « Elle prend le commandement »

Marca revient sur la nomination de Montse Tomé à la tête de la sélection féminine espagnole. De son côté, le retour d’Arda Güler se précise pour le 8 octobre. Kepa, lui, est venu en courant au Real Madrid : « Quand le Real t’appelle, il n’y a pas à réfléchir. Quand on jouait au Bernabeu en tant qu’adversaire, on n’avait qu’une envie, prendre le vestiaire des Merengue ! »

AS : « Nouvelle ère »

Tandis qu’une nouvelle ère Tomé s’ouvre chez les féminines, As explique que le FC Barcelone n’est pas du tout blanchi dans l’affaire Negreira, dans lequel le juge chargé du dossier voit une « possible corruption systémique » du corps arbitral. Toni Kroos, lui, aurait mérité cinq Ballons d’Or selon Joselu !

Presse catalane

SPORT : « C’est ainsi que ça se termine ! »

Sport revient sur la destitution de Jorge Vilda à la tête de la sélection féminine espagnole après son sacre controversé à la Coupe du monde. Au FC Barcelone, on a fait cette saison l’économie de pas moins de 213 millions d’euros en masse salariale !

MUNDO DEPORTIVO : « Nous devons aller loin en Ligue des champions »

Alejandro Balde, qui devrait prolonger après la trêve internationale, fixe les objectifs du Barça cette saison : « Je veux marquer une époque et, pour cela, nous devons aller loin en Ligue des champions. Yamal ? C’est un ailier rare, comme on n’en voit plus. »

Jorge Vilda pasa en unas semanas de campeón del mundo a cesado. Montse Tomé toma el mando de la selección femenina en busca de la estabilidad tras la tormenta. #Portadas pic.twitter.com/f3BtU6nXrj — Paco López (@PacoLopezpress) September 6, 2023

