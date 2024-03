Vinicius fait encore scandale au Real Madrid, Clasico en vue pour Pedri au Barça !

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

MARCA : « À l’agonie »

Le Real Madrid a eu toutes les peines du monde à se sortir du piège tendu par Leipzig en 8es de finale retour de la Ligue des Champions et a finalement été accroché au Bernabeu après s’être imposé à l’aller en Allemagne.

AS : « Mission accomplie en souffrance »

As relève les difficultés du Real Madrid, qui aurait dû être réduit à dix pour une faute suivie d’un geste d’humeur de Vinicius sur Willi Orban (54e). Davide Massa est resté sur un carton jaune et cette décision a pesé très lourd. « La faute de Vinicius ne me semble pas du tout mériter une expulsion, ça a juste été un contact après une poussette », a commenté Carlo Ancelotti.

Presse catalane

SPORT : « Carte ouverte de Laporta »

Exactement trois ans après avoir été élu pour la deuxième fois à la tête de la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta a dédié une lettre ouverte aux fans. « Il y a de plus en plus de partenaires et d'investisseurs qui souhaitent s'associer au Barça », a-t-il notamment commenté.

MUNDO DEPORTIVO : « Pedri pour le Clasico »

Bonne nouvelle pour le FC Barcelone : Pedri, blessé la semaine dernière, pourrait finalement rejouer plus tôt que prévu ! Selon Mundo Deportivo, le milieu de terrain espagnol du Barça pourrait ainsi affronter le Real Madrid le 21 avril lors du prochain Clasico au Bernabeu.

