Vinicius Jr postule déjà au Ballon d'Or 2023 au Real Madrid, Lewandowski ravi déjà le FC Barcelone

Zapping But! Football Club L'Instant Mercato : la Premier League et la Série A s'enflamment, la L1 impactée ?

AS : « Ambitieux Vinicius »

Après sa première saison pleine, Vinicius Jr a pris de l'appétit au Real Madrid. « Je veux gagner cinq ou six Ligues des Champions », a balancé le Brésilien qui se voit candidat au Ballon d'Or 2023 après le sacre annoncé de Karim Benzema.

Autres titres de AS : Morata (Atlético) qui « se vend » après sa grosse performance contre la Juve en amical (4-0, triplé). Lewandowski en « leader du festin du Barça » contre les Pumas (6-0) et Isco qui signe deux saisons à Séville alors que la piste Fabian Ruiz (Naples) apparaît au PSG.

Marca : « L'Atlético fait un bleu à la Juve »

Jeu de mots à la Une de Marca avec le triplé d'Alvaro Morata pour l'Atlético face à la Juventus en amical (4-0). Un « Moraton » ne ressemble pas qu'au nom de l'Espagnol, ex-attaquant de la Vieille dame, c'est aussi un « bleu » (blessure) dans la langue de Cervantes.

Le quotidien revient aussi sur la balade du Barça de Lewandowski (qui lance son compteur) lors du trophée Gamper face aux Pumas (6-0). Du côté du Real Madrid, à deux jours de la Super Coupe d'Europe face à l'Eintracht Francfort, ça parle du club des quatre qui peuvnet égaler le record de Dani Alves et Paolo Maldini dans cette compétition. Enfin, « la magie » pour Séville avec la signature d'Isco.

#LaPortada 🗞 El Atleti le hace un 'Moratón' a la Juve pic.twitter.com/XhDb2aHwiQ — MARCA (@marca) August 7, 2022

Mundo Deportivo : « Exhibition »

Photo de Robert Lewandowski en Une, le média catalan titre bien évidemment sur la démonstration des Blaugranas contre Pumas lors du Trophée Gamper (6-0). Le Barça est d'ailleurs omniprésent à la Une avec Joan Laporta qui réitère sa volonté de garder Frenkie De Jong face aux 83 021 culés présents au stade, annonçant les départs de Neto (Bournemouth) et Ez Abde (Cadix). De son côté, Xavi réclame l'unité et fait l'éloge de ses milieux De Jong et Pjanic. La Une de « MD » mentionne aussi les débuts réussis d'Haaland en Premier League avec City contre West Ham (2-0, doublé) et le triplé de Morata en amical face à la Juve …

SPORT : « Spectaculaire »

Comme son rival, Sport revient sur la démonstration du Barça de Lewandowski face aux Pumas (6-0) dans un Spotify Camp Nou comblé. La connexion entre le Polonais et la pépite Pedri a déjà fait saliver. Sport en remet une couche avec Bernardo Silva (Manchester City), estimant que Miralem Pjanic et Nico sont désormais les clés du dossier, le Barça ayant renoncé à vendre Frenkie De Jong.