Vinicius prépare une grande surprise au Real Madrid, Xavi est déjà furax au FC Barcelone

MARCA : « Vinicius à la rescousse »

Marca pense que Vinicius Junior peut être LE sauveur du Real Madrid après la cuisante défaite lors du derby contre l’Atlético Madrid (1-3). Edu Aguirre affirme que le Brésilien sera titulaire contre Las Palmas (19h).

AS : « Vinicius à la rescousse »

As a choisi exactement le même titre que son concurrent madrilène et voit Vinicius Junior comme le messie de Carlo Ancelotti au Real Madrid. « Le FC Barcelone a joué avec le feu et s’est brûlé », observe le journal espagnol après le nul du Barça hier soir à Majorque (2-2).

Presse catalane

SPORT : « Insuffisant »

Sport a relevé les carences du FC Barcelone hier à Majorque et parle d’insuffisances défensives. Xavi les confirme tout en regrettant un penalty non sifflé sur Lamine Yamal. « Il paraît qu'il y a un contact minime mais bon, on a continué à jouer. J’ai vu les images, il y a contact donc penalty, a-t-il fustigé. Venir ici est toujours un casse-tête. Nous, on doit faire mieux, on doit s'améliorer défensivement. Là, on prend des buts par notre faute. »

MUNDO DEPORTIVO : « Réaction jeune »

Encore mené au score, le Barça a a su trouver les ressources pour ramener un point de Majorque. Les entrées de Yamal et Firmin ont donné une nouvelle impulsion à l’escouade de Xavi. Prometteur pour la suite de la saison.

