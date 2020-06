Bologne – Juventus (0-2) : Cristiano Ronaldo marque, la Juve se relance

true

Pour la reprise de la Série A, la Juventus Turin s’est imposée à Bologne, où Cristiano Ronalo a marqué sur penalty.

Après avoir perdu la finale de la Coupe d’Italie contre Naples, aux tirs au but, la Juventus Turin retrouvait le Calcio ce lundi soir, à Bologne. « « Ne jamais abandonner, toujours rester concentré sur le prochain défi, tous ensemble », avait posté Cristiano Ronaldo sur Twitter, hier. Un appel à la solidarité afin que la Vieille Dame reprenne un peu des couleurs.

Et au stade Renato Dall’Ara, c’est CR7 qui a montré l’exemple en ouvrant le score sur penalty. Un penalty obtenu par Adrien Rabiot tiré plein axe et le 26e but de la saison pour le Portugais (35 ans). Paulo Dybala a doublé la mise en fin de première mi-temps et CR7 a inscrit un second but annulé dans le temps additionnel pour un hors-jeu avant que Danilo ne se fasse expulser.

Avec ce succès, plutôt tranquille, la Juve conforte sa place de leader avec 4 points d’avance sur la Lazio, en déplacement mercredi à l’Atalanta Bergame.