Coronavirus : Cristiano Ronaldo fait aussi un geste… pour la Juventus !

Cristiano Ronaldo devrait renoncer à 3,8 M€ de son salaire d’après les médias italiens à cause de la crise du Coronavirus, par solidarité envers la Juventus.

Cristiano Ronaldo, la star de la Juventus, va perdre quasi 4 M€ de son salaire à cause du Coronavirus, selon Tuttosport. Le Portugais s’est déjà montré généreux en offrant 1 M€ aux hôpitaux et il viendrait d’acheter quatre appareils respiratoires pour le centre hospitalier de Madere.

Mais ce n’est pas tout donc. CR7 aurait accepté de baisser son salaire pour cause de « non travail » en cette période de confinement, affirme Tuttosport. A l’initiative de Chiellini, le capitaine de la Juve, les stars de la Vieille Dame, tels CR7 et Buffon, auraient en effet accepté de faire un geste pour le club.

La baisse de salaire de l’ensemble de l’effectif n’a pas encore été officialisée par la Juve, mais CR7 renoncerait à 3,8 M€ sur les 31 M€ annuels de son salaire.