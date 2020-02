Cristiano Ronaldo, le PSG, Leonardo… Allegri livre ses quatre vérités !

false

Sur Cristiano Ronaldo

« Est-ce que Cristiano Ronaldo est plus fort que la Juve. Certainement pas. Mais Cristiano, c’est un exemple incroyable au niveau mental. Il a gagné cinq Ballons d’or, cinq Ligues des champions, il gagne énormément d’argent, quelle motivation peut-il avoir ? Mais il se fixe des objectifs. La différence entre gagner et perdre, c’est que pour gagner il faut des sacrifices et être capable de travailler. Et la différence, c’est le club qui la fait, parce que s’il n’y a pas de règles, il n’y a pas de résultats ».

Sur les chances du PSG en Ligue des Champions

« Cette saison, la Ligue des champions me semble vraiment très ouverte. Je ne sais pas qui est favori, parce que tu n’as plus d’équipe dominante, comme le Real d’il y a trois ans. Certains gros pourraient tomber dès les huitièmes de finale. On verra les quarts, car d’ici là les dynamiques peuvent encore changer. Je ne vois pas de net favori. Mais Paris en fait partie, évidemment ».

Sur Léonardo

« Il y a un changement générationnel aussi chez les dirigeants. Et Leonardo est un jeune dirigeant (50 ans) qui fait une excellente carrière ».

Sur des contacts avec le PSG

« Est-ce que Leonardo m’a appelé dernièrement pour le PSG ? Non, pas du tout. Je suis hors du foot, je me repose, je profite de mes proches. Je regarde quelques matches, cela m’entraîne à voir si je suis encore lucide. Mais je n’ai même pas vu le PSG contre le Borussia Dortmund. Je vais regarder les quarts sérieusement, parce qu’en juin j’espère retrouver un club. Sinon je vais m’habituer aux vacances et je n’arriverai plus à travailler ! Je veux travailler la saison prochaine, mais je ne sais pas encore où. On verra ».