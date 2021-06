Euro 2020 : Italie 3-0 Suisse

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

Placée dans le peloton des bonnes équipes capables d'aller au bout, l'Italie a montré en deux matches qu'elle était bien plus que ça. Très belle à voir jouer, pleine d'enthousiasme, d'allant, solide en défense et relativement efficace en attaque, elle a marché sur la Turquie (3-0) vendredi dernier pour le match d'ouverture et facilement pris le meilleur sur la Suisse, sur le même score de 3-0, ce soir.

Giorgio Chiellini a cru ouvrir le score à la 18e minute suite à un cafouillage dans la surface mais son but a été refusé pour une main préalable sur un duel aérien. Dans la foulée, le défenseur de la Juventus est sorti sur blessure… pour assister au premier but de Manuel Locatelli, de près, suite à une jolie percée de son coéquipier de Sassuolo Domenico Berardi (26e). Le duo a remis ça à la 56e pour doubler la mise, toujours par Locatelli, cette fois d'une frappe de 20 mètres. A la 88e, Ciro Immobile a clôturé le festival d'un tir croisé de 20 mètres. La voilà première nation qualifiée pour les quarts de finale.

La Squadra Azzurra qui gagne tous ses matches à l'Olimpico en brillant, on se croirait revenu au temps de Notti Magiche de la Coupe du monde 90. A l'époque, l'aventure s'était terminée en demi-finales. En 2021, l'Italie peut facilement aller plus loin, pourquoi pas décrocher un deuxième Euro après celui à la maison de 1968.