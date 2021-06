Euro 2020 : l'Italie a tremblé !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Le Danemark a été le premier qualifié pour les ¼ de finale de l'Euro 2020 en s'imposant cet après-midi face au Pays de Galles (4-0), à Amsterdam. Et ce soir, le match entre l'Italie et l'Autriche, à Londres, a été beaucoup plus tendu et serré. L'Italie, dominatrice, a touché du bois en première mi-temps via Ciro Immobile (32e). C'est l'Autriche qui a trouvé la faille par Arnautovic, à l'heure de jeu (66e). Un but de la tête, sur un service d'Alaba... finalement refusé par le Var pour un hors jeu !

Et la décision s'est faite en prolongations, avec un but signé Chiesa (95e), entré en jeu quelques minutes plus tôt à la place de Berardi, et un autre de Pessina (105e), qui avait remplacé Barella. Un avantage que les Italiens ont réussi à tenir jusqu'au bout malgré la réduction du score de Kalajzdic (114e). Ils affronteront au tour suivant le vainqueur du choc entre la Belgique et le Portugal.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🏆 #ITAAUT

💥💥 Pessina double la mise pour l'Italie en prolongation !

🥊 Un coup de canon à bout portant !

⚡ 2-0 ⚡ https://t.co/7SnMi9oUsn — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 26, 2021