FC Barcelone – Mercato : l’Inter Milan sait quoi tenter pour débaucher Lionel Messi

Alors que l’avenir de Lionel Messi est arrivé au centre des discussions au FC Barcelone et en Italie, difficile d’imaginer ce transfert possible.

Pourtant, depuis que le père de la Pulga, Jorge Messi, a choisi de s’installer en Italie, la presse transalpine n’en démord pas. Oui, Lionel Messi pourrait bel et bien quitter le FC Barcelone et vivre un autre challenge du côté de l’Inter Milan. La Gazzetta dello Sport donne un peu plus de corps à ce projet ce jeudi.

Sur sa Une, le principal quotidien sportif italien évoque l’offre de 260 millions que l’Inter Milan devrait mettre sur la table pour s’attacher les services de la Pulga. Selon la Gazzetta, si un départ de Messi cet été est impossible, convaincre la Pulga de quitter le Barça ne serait pas totalement inenvisageable. Cela aurait juste un coût gigantesque.

Le journal estime que l’Inter Milan pourrait proposer un contrat de quatre ans pour ce montant total qui serait donc faramineux. Une offre qui permettrait à Messi de toucher 40 millions d’euros net par an, soit plus qu’un certain… Cristiano Ronaldo. Mais pour le moment, ces chiffres et ces annonces ressemblent fort à de pures spéculations…