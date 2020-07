Italie : La Juventus et Cristiano Ronaldo sont officiellement champions !

true

En s’imposant ce soir face à la Sampdoria (2-0), la Juventus de Turin a remporté un nouveau titre de champion d’Italie. Le 36e de son histoire.

C’était ce soir LE match tant attendu pour tous les supporters de la Juventus Turin. L’occasion, une de plus, de décrocher un 36e titre de champion d’Italie en battant, à domicile, la Sampdoria de Gênes. Le week-end dernier, la Vieille Dame avait laissé passer l’occasion en s’inclinant, en toute fin de match, face à l’Udinese (1-2).

Dominateurs tout au long de la première période, les Bianconeri perdaient toutefois deux joueurs sur blessures : Danilo et Paulo Dybala. Mais l’inévitable Cristiano Ronaldo rendait le sourire à tout un club en signant son 31e but de la saison sur une remise, et un coup-franc parfaitement exécuté par Miralem Panic. A 20 mètres du but de la Samp, ce dernier trompait son monde et servait astucieusement CR7 au prix d’une une passe latérale. Le Portugais, lui, ne se posait aucune question et reprenait instantanément du pied droit, le ballon allant se loger à droite du gardien, Emil Audero (1-0, 45e +7).

Au retour des vestiaires, les partenaires de Blaise Matuidi et Adrien Rabiot, titulaires ce soir, jouaient à se faire peur et laissaient le contrôle du match à la Sampdoria. Il fallait attendre la 61e minute pour enfin assister à une occasion de but, une fois encore signée Ronaldo. Ce dernier, servi par Rabiot, décrochait une frappe lourde, repoussée par Audero en corner. Le but de la délivrance intervenait six minutes plus tard, inscrit cette fois par Federico Bernardeschi. Sur la gauche du terrain, Ronaldo repiquait dans l’axe, frappait et trouvait Audero qui, malheureusement pour lui, repoussait dans les pieds de Bernardeschi (2-0, 67e). Le score aurait même pu être plus lourd si Ronaldo, en personne, n’avait pas raté un pénalty en toute fin de match (88e), sa frappe s’écrasant sur lima barre transversale.

Avec 83 points au compteur, soit 7 de plus que l’Inter Milan alors qu’il ne reste plus que deux matches à disputer, la Juventus ne peut plus être rejointe au classement. Et peut donc fêter un 36e titre de champion. Les hommes de Sarri s’adjugent le Scudetto pour la neuvième fois d’affilée. Un retentissant exploit. Ronaldo, lui, tentera dans les semaines qui viennent de recoller l’actuel meilleur buteur de la Série A, Ciro Immobile (Lazio Rome) avec 34 buts. Le Portugais n’en est qu’à 31. Sait-on jamais…