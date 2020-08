Juventus : Antonio Conte dément tout départ de l’Inter Milan

false

Antonio Conte, le coach de l’Inter Milan, dément formellement avoir sondé la Juventus Turin pour savoir si Maurizio Sarri était menacé…

« A la fin de la saison j’évaluerais la situation. D’un point de vue technique ? Non, général. Le travail des joueurs et le mien n’ont pas été reconnu, j’ai trouvé aucune protection de la part du club » : après la victoire de l’Inter Milan contre l’Atalanta (2-0), synonyme de 2e place au classement final du Calcio derrière la Juventus Turin, Antonio Conte avait jeté un froid. Et ce matin, la Repubblica envoyait Conte à la Juve, en remplacement de Maurizio Sarri. Mais l’entraîneur de l’Inter a démenti , dans des propos à l’agence ANSA.

« Concernant l’article paru aujourd’hui dans la Repubblica, je démens catégoriquement. Je démens avoir parlé avec les dirigeants et joueurs de la Juve. J’ai épousé un projet de trois ans avec l’Inter et je ferai tout pour le rendre gagnant”, a en effet soutenu l’ancien milieu de terrain. De quoi faire taire la polémique, alors que la Gazzetta dello Sport confirmait le divorce à venir entre Conte et l’Inter, et l’arrivée de Massimiliano Allegri pour le remplacer ?