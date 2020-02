Juventus : battu à Vérone (1-2), Cristiano Ronaldo poursuit sa folle série

false

La semaine de ses 35 ans, Cristiano Ronaldo continue de faire parler de lui pour ses performances sur le pré. Ce samedi, à la 65e minute du match face au Héllas Vérone, le quintuple Ballon d’Or s’est offert une douceur. Partant de son camp, CR7 a d’abord pris appui sur Rodrigo Bentancur au milieu du terrain avant de défier le kosovar Amir Rrahmani en un contre un et finalement tromper Marco Silvestri d’une frappe croisée.

La passe de dix en Série A

Un but sublime et une folle série qui se poursuit. Déjà détenteur du record absolu de la Juventus de Turin, CR7 vient d’enchaîner un 10e match de Série A consécutif en marquant au moins un but. Il n’est plus qu’à une unité de son record personnel réalisé sous le maillot du Real Madrid.

Ciro Immobile (Lazio de Rome) dans le viseur

S’il n’avait pas marqué en Supercoupe d’Italie contre la Lazio en début d’année 2020, Cristiano en est désormais à sept matches consécutifs toutes compétitions confondues avec un but inscrit. Il affiche la belle moyenne de 11 buts lors des sept derniers matches et, avec sa 20e réalisation en Série A, il revient à cinq unités du goleador de la Lazio de Rome Ciro Immobile (25 buts) qui défie dimanche Parme.