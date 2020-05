Juventus : Bernardo Silva explique ce qui rend Cristiano Ronaldo si spécial

false

Comme tous les joueurs s’étant un jour entraîné aux côtés de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva voue un véritable culte au quintuple Ballon d’Or. Le meneur de jeu de Manchester City côtoie l’attaquant de la Juventus Turin en sélection portugais. Il a expliqué au site Goal combien son éthique de travail était impressionnante.

« Je pense que ce qui le rend si génial, c’est sa mentalité. Il a 35 ans et cela fait plus de 15 ans qu’il joue au plus haut niveau et il n’est pas fatigué. Il en veut toujours plus. Il veut gagner plus de Ligues des champions, il veut gagner plus de titres avec le Portugal, il veut gagner plus de championnats, plus de trophées individuels, il veut plus de buts. »

« Lors d’un entraînement, vous jouez un match, l’entraîneur dit que celui qui marque gagne, et c’est toujours lui. Quand un match est bloqué, vous savez que si vous lui donnez le ballon, c’est lui qui décide ; quelque chose de spécial peut arriver. Même à l’entraînement, c’est toujours lui qui marque les buts les plus importants ! C’est ce qui le rend spécial, être là dans les moments les plus importants. »