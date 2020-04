Juventus : ce compatriote qui aime faire des misères à Cristiano Ronaldo

true

Partenaire de Cristiano Ronaldo en sélection du Portugal, Miguel Veloso a trouvé magnifique de le battre en championnat d’Italie.

Idole absolue au Portugal, respecté par tous ses compatriotes et notamment ses coéquipiers en sélection, Cristiano Ronaldo n’en reste pas moins un adversaire pour la plupart d’entre eux. Et quand ces derniers ont l’occasion de le battre, ils goûtent à leur joie et le font savoir.

C’est ce qu’a fait Miguel Veloso cette semaine. Le milieu défensif a participé à la victoire du Hellas Vérone sur la Juventus Turin (2-1) en février et il paraît que CR7 l’avait particulièrement mauvaise : “Le sentiment qu’on éprouve en battant Cristiano est magnifique, car je le connais et je sais qu’il n’aime pas perdre. Le voir en colère, c’était plutôt sympa. Mais bon, après le match, on a évidemment discuté tranquillement”.

Mais vu comme le quintuple Ballon d’Or est compétiteur et rancunier, Veloso ferait bien de ne pas trop crier sur tous les toits qu’il l’a battu. Car au prochain rassemblement de la Selecçao, il risque de souffrir…