Juventus : cette nouvelle anecdote avec un supporter adverse qui grandi Cristiano Ronaldo

La star de la Juventus Turin a dédicacé et envoyé l’un de ses maillots à un inconnu ayant réalisé un but magnifique d’un ciseau retourné.

Cristiano Ronaldo a le cœur sur la main, ça ne fait plus de doutes. Capable de financer l’opération d’un jeune Polonais atteint d’une maladie grave ou de mettre à disposition ses hôtels pendant la crise sanitaire, le Portugais a apporté une nouvelle preuve de sa grande classe en faisant un cadeau inattendu à un inconnu.

Francesco Salerno a 20 ans et évolue en 4e division avec le club de Mantovano. Il est né à Torre Annunziata, dans la banlieue de Naples et est supporter du SSCN. Il déteste par conséquent la Juventus. Avant l’arrêt des compétitions, il a marqué un but extraordinaire d’un retourné acrobatique dans la lucarne opposé, un peu comme CR7 avec le Real contre la Juve en 2018.

La vidéo du but de Salerno a fait le tour de l’Italie. Quelques jours plus tard, quelle ne fut pas surprise de recevoir un maillot de la Juve dédicacé par Cristiano Ronaldo lui-même, qui a écrit : « Pour Francesco, beau but ! ». Le Napolitain, malgré son aversion pour les « Bianconeri », a fait encadrer la tunique et n’a pas manqué de faire partager son cadeau sur les réseaux sociaux. Ou quand la générosité et la classe surpassent les rivalités sportives…