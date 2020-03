Juventus : confiné chez lui, Cristiano Ronaldo apprend les bases à ses enfants

true

Confiné dans sa maison sur l’île de Madère, Cristiano Ronaldo apprend à ses plus jeunes enfants à bien se laver les mains pour lutter contre le coronavirus.

Réfugié dans son île de Madère, Cristiano Ronaldo doit encore patienter vingt-quatre heures avant de pouvoir voir sa mère, qui n’est sortie qu’hier de l’hôpital dans lequel elle avait été opérée de son accident vasculo-cérébral. L’attaquant de la Juventus Turin doit en effet observer une quinzaine de jours de confinement car il est arrivé d’un pays, l’Italie, où le Covid-19 a fait des ravages.

Dans l’impossibilité de taper dans un ballon ou de faire de longues courses d’entraînement, le quintuple Ballon d’Or s’occupe comme il peut. Il vient de poster une vidéo dans laquelle on le voit donner du gel hydroalcoolique à trois de ses enfants. Ceux-ci se frottent consciencieusement les mains sous le regard mi-amusé mi-sérieux de leur père.

Cristiano Ronaldo enseigne les gestes barrières à ses enfants. 🧼 🎥 @Cristiano pic.twitter.com/Gw5RdmiNqz — Actu Foot (@ActuFoot_) March 21, 2020

Quand ils ont terminé, ils ont droit aux félicitations de Cristiano Ronaldo, qui a ainsi fait d’une pierre deux coups : il a appris les bonnes manières à ses enfants et a en plus montré à ses plus de 90 millions de suiveurs comme lutter contre le coronavirus de façon efficace.