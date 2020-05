Juventus – Coronavirus : Cristiano Ronaldo cloué au sol !

true

Sur le chemin du retour en Italie, Cristiano Ronaldo (Juventus, 35 ans) ne semble pas pouvoir sortir du Portugal. Un problème aérien ne l’a pas épargné.

Edouard Philippe n’est plus le seul politique à se montrer sceptique sur une reprise du football. En Italie, le Ministre des Sports a cassé l’ambiance d’un retour de la Serie A quand l’espoir semblait revenu chez nos voisins transalpins.

« Je lis des choses étranges ici et là mais rien n’a changé par rapport à ce que j’ai toujours dit sur le foot : les entraînements des équipes ne reprendront pas avant le 18 mai et on ne parle vraiment pas d’une reprise du Championnat pour l’instant, a affirmé Vincenzo Spadafora ce dimanche. Maintenant désolé, mais je retourne m’occuper de tous les autres sports et centres sportifs (salles de musculation, de danse, piscines etc…) qui doivent rouvrir au plus vite. »

L’avion de CR7 est bloqué à Madrid

Avant cette déclaration en haut lieu, Cristiano Ronaldo avait pris ses dispositions pour revenir en Italie. Confiné en famille au Portugal, l’attaquant de la Juventus Turin avait prévu de s’entraîner avec ses petits camarades le 18 mai prochain. Et puis patatras. D’après la chaîne de télévision portugaise TVI, le quintuple Ballon d’or, bien qu’il souhaite quitter son île natale, ne peut tout simplement pas s’en aller ! Selon O Jogo, le jet privé est stationné à l’aéroport de Barajas à Madrid et n’est pas autorisé à voler vers l’aéroport de Funchal, qui porte son nom.